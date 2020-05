La Juventus si prepara a rivoluzionare il centrocampo: con Rabiot alla porta e Khedira e Pjanic in bilico, il ds Fabio Paratici si sta iniziando a muovere per cercare rinforzi in quel ruolo: le preferenze di Sarri sono tutte per Jorginho del Chelsea, vero e proprio pupillo dell'allenatore col quale ha già lavorato a Napoli e a Londra. Ieri l'agente del giocatore ha aperto a un possibile trasferimento a Torino, ma i Blues chiedono almeno 40 milioni di euro. Cifra che la Juve proverà ad abbassare inserendo qualche giocatore in cambio.