Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea Jorginho, parla a Radio Kiss Kiss Napoli dell'accostamento del suo assistito alla Juve “È una delle principali squadre europee - dichiara - a tutti i calciatori farebbe piacere un’esperienza in bianconero. Non ho sentito Paratici, ad oggi non mi ha chiamato. Jorginho ha 3 anni di contratto col Chelsea, sta bene a Londra. Ho letto dell’accostamento alla Juve attraverso i giornali e gli organi di informazione. Ritrovare Sarri? Ripeto: la Juventus è uno dei top club del panorama calcistico”. LA SITUAZIONE - Jorginho resta il nome preferito da Sarri per rinforzare il centrocampo dei bianconeri per la prossima stagione, anche a costo di sacrificare Miralem Pjanic. Il bosniaco ha un accordo con il Barcellona ma la Juve è pronta a chiudere un accordo coi blaugrana solo avendo in cambio Arthur. Altrimenti prenderà in considerazione altre opzioni come, ad esempio, il Chelsea, anche se resta da capire se la destinazione londinese sia effettivamente gradita a Pjanic.