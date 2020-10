1









L'agente di Lorenzo Insigne Vincenzo Pisacane ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 tornando anche sul 'caso' di Juve-Napoli con la squadra azzurra che non si è presentata a Torino su indicazione dell'Asl della Campania: "Trovo di cattivo gusto pensare che il Napoli abbia potuto contattare l'ASL per bloccare la partita - ha detto Pisacane - Quanta pochezza che c'è nel mondo del calcio". Per ora di rinnovo di Insigne non è un problema secondo il suo agente: "In questo momento non interessa, meglio far terminare la stagione e poi se ne parlerà. Quando Giuntoli mi chiamerà gli risponderò, il mio telefono è sempre acceso".