"Quando mancano giocatori come Ronaldo, Insigne o Ibrahimovic una squadra ne risente". Parola di Vincenzo Pisacane, agente dell'attaccante del Napoli che ai microfoni de Ilnapolista.it ha paragonato l'importanza del suo assistito nella squadra di Gattuso a quella di Cristiano per Pirlo o dell'ex bianconero Ibra per Pioli. Poi continua: "La loro presenza è importante anche durante gli allenamenti, guardare questi campioni mentre lavorano è uno stimolo per tutti gli altri giocatori".