L'agente di Igor, Marcelo Mascagni, ha parlato adopo un incontro avvenuto con la Fiorentina: "L’incontro è andato molto bene, abbiamo parlato della situazione di Igor. L’idea è quella di essere campione qua vincendo la Coppa Italia e di andare bene anche in Conference. Poi della sua situazione parleremo più avanti ma è felicissimo qua a Firenze e la sua idea è quella di stare qua. Ancora non abbiamo parlato niente di concreto ma solo in generale. Nei prossimi mesi ne riparleremo anche della situazione contrattuale". La Juventus segue da tempo il giocatore, il cui contratto scade nel 2024.