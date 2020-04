Con il campionato in stand by in attesa di nuovi sviluppi sulla data della ripresa, la Juventus è già proiettata al mercato, dove tra idee e valutazioni dovrà allungare la rosa soprattutto sulle fasce. Obiettivo numero uno: terzino destro. In quel ruolo, sia Danilo che De Sciglio finora hanno avuto diversi problemi fisici che hanno costretto Sarri ad adattare il colombiano Cuadrado qualche metro più indietro., marocchino classe '98 del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid ( QUI il suo profilo), dove rientrerà a giugno al termine del prestito biennale.- Il contratto con le Merengues scade nel 2022, ma presto ci sarà un incontro a tre per discutere il futuro di Hakimi. A confermarlo, è l'agente del giocatore Alejandro Camano ai microfoni di Marca: ". Dobbiamo aspettare. Dopo quest'emergenza, il coronavirus, ci siederemo con Real Madrid e Borussia Dortmund e parleremo”.- Situazione di stallo quindi, conper un ruolo che non ha mai avuto un titolare affidabile dai tempi di Dani Alves (escluso Cancelo). La Juve osserva e il Real Madrid aspetta, per Hakimi intanto provano a inserirsi anche Chelsea e Psg.