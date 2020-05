Alejandro Camano, agente tra gli altri di Achraf Hakimi, esterno di proprietà del Real Madrid, in prestito al Borussia Dortmund, parla a Onda Cero del futuro del suo assistito, che piace anche alla Juve: "Intanto a fine stagione Achraf tornerà a Madrid dal prestito al Borussia Dortmund, poi vedremo cosa succederà. Lui vuole giocare ed essere titolare, proprio come adesso. Noi non abbiamo fretta, col Real Madrid c'è un dialogo costante, ma per il ragazzo è fondamentale continuare a giocare con continuità. Il suo obiettivo in ogni caso è arrivare, adesso o in futuro, a essere un protagonista nel migliore club del mondo: il Real".