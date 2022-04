Intervistato da Tuttojuve.com, l'agente del centrocampista Bruno Guimaraes - ex Lione ora al Newcastle, più volte accostato alla Juventus - ha confermato i contatti con il club bianconero: "Sì, ci sono stati davvero dei contatti con la Juventus. Lo posso confermare. Il mese di gennaio però è una finestra veloce per intavolare delle trattative, non si poteva andare troppo per le lunghe. Abbiamo dovuto aspettare la metà del mese per vedere dei movimenti concreti. Ed è arrivato il Newcastle, che ha fatto sul serio. Bruno non poteva aspettare altri sei mesi per decidere il suo futuro nell'anno della Coppa del Mondo".