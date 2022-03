Andrea D'Amico agente di Nicolò Fagioli ha fatto una rivelazione importante sul futuro del suo assistito di proprietà della Juventus. Queste le sue parole:



FUTURO FAGIOLI - "Il futuro di Fagioli è tutto da valutare con la Juventus. Non può andare in prestito un'altra stagione quindi ci incontreremo- prosegue a calciomercato.it- per capire le opzioni possibili. Senza parlare con la Juventus non può succedere nulla".