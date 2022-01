Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il procuratore Andrea D'Amico ha parlato anche del suo assistito Nicolò Fagioli, fresco di convocazione con la Nazionale del CT Mancini. Ecco il suo commento sul giovane centrocampista bianconero: "A Cremona ha trovato continuità con un tecnico come Pecchia che lo conosce bene. La chiamata di Mancini dimostra, come quella di Okoli, che è fra gli italiani più forti. Juventus? Non abbiamo ancora parlato, ma lo faremo".