L'Inter prova a mettere il turbo per Christian Eriksen. In questi giorni l'agente è stato a Milano dove ha incontrato i dirigenti nerazzurri aprendo al trasferimento del centrocampista in Italia, come riporta Sky Sport. In scadenza di contratto a giugno col Tottenham, su Eriksen è vigile anche la Juventus che però vorrebbe prenderlo solo a zero per la prossima stagione.