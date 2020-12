Tra i giocatori che la Juventus aveva messo nel mirino nell'ultimo mercato c'era anche Emerson Palmieri, il terzino sinistro del Chelsea che i bianconeri monitorano ancora in vista del mercato di gennaio così come l'Inter. A sinistra serve un ricambio ad Alex Sandro perché Danilo, quando gioca da quella parte, è adattato e fuori ruolo. A parlare del futuro di Emerson è stato l'agente del giocatore, che ha spiegato: "Non si muoverà in prestito gratuito, il Chelsea vuole monetizzare dalla sua cessione anche se ancora non abbiamo parlato del prezzo. Posso dire, però, che ci sono alcune squadre che hanno già fatto sondaggi" ha svelato l'agente a FcInterNews.