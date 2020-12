L'agente di Dragusin, che ieri ha debuttato in Champions League con la Juventus, ha raccontato la storia del difensore romeno: "E' nato in una famiglia di sportivi, il padre era un pallavolista e la madre giocava a basket e oggi fa l'arbitro; hanno giocato tutti e due in nazionale. Dragusin sa come ci si comporta, non è facile trovare una maturità del genere in un giovane come lui. Un problema? E' troppo bello, e per un ragazzo di 18 anni può diventare un boomerang. Meno male che vive con la madre ed è serio, non gioca con la Play per riposarsi un'ora in più". Sono state queste le parole di Oscar Bentancur a Tmw.