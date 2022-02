Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il trasferimento di Douglas Costa ai Los Angeles Galaxy che, preleverà il giocatore nella prossima stagione e lo terrà fino al giugno del 2023. Questi dunque, saranno gli ultimi 6 mesi al Gremio per l'esterno brasiliano che, si dichiara entusiasta della sua nuova scelta. Anche il suo procuratore Junior Mendoza ha voluto augurargli l'in bocca al lupo e lo ha fatto attraverso un post social.



'Adesso è ufficiale! Douglas Costa è dei Los Angeles Galaxy! Ti auguro grande successo in questa nuova avventura, fratello mio. Ti meriti tutto quello che Dio ti ha dato. Che lui ti benedica in ogni tuo passo, insieme sempre e per sempre! Ti voglio bene'.