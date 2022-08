Le parole di Davide Lippi, agente di, a Tutti Convocati:"Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla MLS. Stanno facendo un grande lavoro in America, sia in termini di show, sia in termini di risultati tecnici. Sia io che Chiellini quando siamo arrivati a Los Angeles, pensavamo di trovarci bene ma non fino a questo punto: abbiamo trovato una realtà organizzata. Giorgio non ha avuto nessun problema di adattamento o con le strutture".