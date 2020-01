L'ex difensore della Juventus Mattia Caldara - che in bianconero è rimasto solo per quindici giorni - ripartirà dall'Atalanta, lì da dove i bianconeri l'avevano preso con grandi aspettative poi non rispettate. Le parole dell'agente di Caldara Giuseppe Riso: "La scelta era chiara, rientra a casa e torna in famiglia - ha detto a Sky Sport - Aveva l'esigenza di cominciare da dove ha fatto meglio, dove lo conoscono tutti. Ringraziamo il Milan che ha capito l'esigenza del ragazzo. Ha avuto un anno e mezzo di problemi fisici, ora deve ritrovare il ritmo ed è giusto andare dove si sente bene per ripartire. E' uno dei difensori italiani più forti, il Milan recupererà il valore del ragazzo".