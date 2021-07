Intervistato da Calciomercato.com, l'agente diSilvano Martina torna indietro nel tempo e racconta quando il portiere decise di scendere in Serie B con la Juventus: "Poco dopo aver vinto il Mondiale 2006 andò a giocare con la Juve contro il Rimini, in Serie B. E lo voleva mezza Europa". Oggi in Serie B ci è tornato con la maglia del Parma, la squadra con la quale tutto era iniziato e con la quale tutto finirà. Per poi tornare magari, un giorno, alla Juve da dirigente.