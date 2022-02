Silvano Martina agente di Gigi Buffon ha parlato a Parmalive.com dopo il rinnovo di contratto fino al 2024 del suo assistito con il Parma. Queste le parole dell'agente:



PARMA - "Sono contento, sta dimostrando di star bene e se lo merita. La proposta della società gli ha fatto molto piacere. A lui piacciono le scommesse, nel senso che quando è tornato a Parma si è messo in discussione. Lui è una leggenda e ha deciso di sposare il progetto Parma e la sua scommessa è riportare il Parma dove merita di stare, il minimo è la Serie A".



OFFERTE - " In questa fase nessuno le riceve, lo scorso anno prima di venire qui ne aveva 5-6 anche importanti, alcune dall’estero e due da squadre di Serie A. Ma in Italia Gigi aveva il desiderio di giocare solo nel Parma".