Silvano Martina storico agente di Gianluigi Buffon ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue parole:



IN ESTATE - "Poteva restare alla Juventus, lo voleva anche il Barcellona, ma sarebbe stato un discorso simile in entrambi i casi mentre lui voleva giocare. Se sta bene può giocare fino a 50 anni, ma ovviamente a questa età non si possono fare programmi. Ha entusiasmo, umiltà e passione, aiuta tutti, soprattutto i più giovani. Ancora mi sorprende con le sue parate. Il rinnovo biennale è un riconoscimento da parte della società, se Gigi vuole smettere lo fa anche prima del 2024".



DOPO CARRIERA - "In questo momento si sente un calciatore e vuole ragionare da calciatore, è concentrato sul Parma, poi si vedrà”.



NAZIONALE - "Mancini ha il suo gruppo. Gigi non ci pensa più".



RINNOVO - "La richiesta è arrivata dalla società".