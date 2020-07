Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Secondo me Gigi dopo il ritiro deve iniziare ad allenare: capisce di calcio e ha l'esperienza per poter gestire qualunque spogliatoio. La panchina della Juve? Sì, per me potrebbe farcela. Quello che lo rende diverso dagli altri portieri è che lui semplifica tutto, è unsuo dono di natura”. MERET E PERIN - “Sono due giocatori importanti: una volta parlai con Gigi di Meret e lui mi disse che Alex avrebbe la possibilità diventare uno dei migliori numeri uno in Italia. E non dimentichiamoci di Gigio Donnarumma: a livello di fisico è un campione, è enorme. Il tempo ci saprà dire tutto. Donnarumma e Meret saranno i portieri della Nazionale italiana del futuro, penso che siano i due ragazzi più promettenti del calcio italiano per ora. Perin invece è una sicurezza. La scuola portieri italiana è sempre una delle migliori del mondo. Io ho visto Meret con la primavera dell’Udinese tempo fa e mi colpì molto il suo modo di difendere i pali".