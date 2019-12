Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l'agente di Buffon Silvano Martina ha parlato della corsa scudetto: "La Juventus era abituata a dominare, ora ha qualche problema. Il più grande si chiama Inter, Conte non vuole fermarsi. E se dovesse prendere Vidal farebbe un grande salto in avanti. In casa bianconera pesa l'assenza di Khedira, un giocatore che garantisce equilibrio e protegge la difesa. Paredes? Può essere utile, ma ha caratteristiche diverse. L'importante è prendere giocatori che già conoscono la Serie A, e Paredes è uno di questi".