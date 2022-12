L'agente di Arthur, Federico Pastorello, ha parlato del futuro del brasiliano a Tmw: "A gennaio resta al Liverpool, al 100%. E' un aspetto che non è mai stato in discussione, non so chi abbia messo in discussione il rumors relativo a un suo possibile ritorno a Torino ma non è così, assolutamente. Non è previsto nel contratto e non c'è alcuna possibilità perché nessuno ha messo in discussione la sua permanenza: né il Liverpool, né il giocatore. Per quanto riguarda la prossima stagione finisce quella in corso e poi vediamo: non c'è un vero e proprio diritto di riscatto però ovviamente continuando Allegri alla Juve ci sarà da trovare una soluzione. Quindi nel momento in cui il Liverpool volesse rinnovare il prestito o fare una offerta secondo me troverebbe terreno fertile".