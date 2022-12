Intervenuto ai microfoni di TMW, il procuratore di Arthur, Federico Pastorello, ha parlato di quella che è stata la trattativa che ha portato Arthur al Liverpool.'L’operazione ad agosto è nata dalla testardaggine nel cercare qualcosa. Il Liverpool già in precedenza aveva dato segnali di gradimento tecnico, però non avevano spazio. Noi siamo rimasti sempre sul pezzo monitorando eventuali infortuni e prestazioni degli altri giocatori: contemporaneamente, abbiamo mantenuto i contatti con la direzione tecnica del Liverpool”, ha dichiarato Pastorello che prosegue. “Poi abbiamo avuto un po’ di fortuna nella sfortuna degli altri: ad agosto il Liverpool ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e il 28/29 agosto, mentre trattavamo anche con altri club perché la permanenza alla Juventus era l’ultima delle ipotesi, succede che si fa male Henderson. A quel punto ci chiamano, era il penultimo giorno di calciomercato: il Liverpool ci chiama dicendo che vuole chiudere l’operazione e da lì ci mettiamo seriamente al lavoro. Siamo partiti per Liverpool l’ultimo giorno di mercato per visite e firma'.