L'agente di Massimiliano Allegri Giovanni Branchini ha parlato così di un possibile arrivo dell'ex allenatore della Juventus sulla panchina della Roma in caso di esonero di Fonseca: "E' una fake news, pura fantasia. E c'è chi ancora continua a cavalcare la notizia nonostante io abbia già detto loro che non è una notizia vera. Tra la Roma e Allegri non ci sono mai stati contatti, quindi neanche intese o eventuali condizioni che avrebbe posto l'allenatore. Max sta facendo una vita serena e intende mettersi sul trespolo aspettando che succeda qualcosa".