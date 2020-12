L'agente di Sandro Tonali Beppe Bozzo ha svelato alcuni retroscena dell'estate vissuta dal suo assistito, con il trasferimento al Milan dopo essere stato molto vicino alla Juventus: "I bianconeri e l'Inter erano molto vicine a Sandro, poi per diversi motivi, tra i quali la volontà del giocatore, ha avuto la meglio il Milan - ha detto Bozzo a Tuttosport - Tonali è un non 2000 nato in quell'anno, un giocatore unico. Ha la testa dei calciatori degli Anni '80/'90, non gli interessano i social e la vita moderna, si concentra solo sul calcio. Fuori dal campo è un ragazzo sveglio e intelligente, punta sempre più in alto e non si scompone mai più di tanto".