1









Il gol col Genoa ha strappato un sorriso a Paulo Dybala, ma a preoccupare la Juve è ancora quel contratto in scadenza nel 2022. A parlare del futuro dell'argentino è l'agente ed ex difensore Giovanni Bia, che a Sky Sport ha spiegato: "La valutazione di Dybala si potrebbe abbassare sia per la situazione contrattuale sia per la diffusione del Covid, a causa della quale cambieranno tutti i prezzi dei giocatori. Probabilmente anche il mercato risentirà di questo periodo, bisognerà vedere se il giocatore accetterà questa situazione. Non sarà facile da gestire per Pirlo, anche perché Dybala è un punto di riferimento per i compagni nello spogliatoio".