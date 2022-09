Prima l'idea di mercato, ora la sfida. La Juventus riparte da Marko Arnautovic, atteso domenica all’Allianz Stadium con il suo Bologna. Marco, intermediario per lui e non solo, a Tuttosport ha raccontato: "E Marko arriverà al big match da capocannoniere della Serie A grazie all’ottimo inizio di stagione: 7 presenze, 6 gol e un assist".? - «Una risposta precisa può darla soltanto Danijel Arnautovic, il fratello-agente di Marko. Noi gli abbiamo dato soltanto una mano. La Juventus ha chiesto informazioni sul ragazzo, come è normale che sia visto che parliamo di un grande attaccante nel pieno della maturità psico-fisica. Il Bologna, però, non ha mai voluto parlarne. I dirigenti rossoblù hanno sempre considerato Arnautovic incedibile».«Lovro sta crescendo in maniera esponenziale. È diventato un punto fisso anche della Croazia. È un trequartista ideale un po’ per tutti i top club. Anche per la Juventus, perché no? Per il momento, però, non ci sono ancora stati contatti con i bianconeri. C’erano le premesse per trasferirlo in una big, ma il Rennes non ne ha voluto sapere».«Grimaldo, laterale sinistro del Benfica, è una bella opportunità: ha esperienza e soprattutto è a scadenza. La corsa a un centrale mancino è più complicata. Per tutti, non soltanto per la Juventus. Sono pochi i difensori di alto livello con quelle caratteristiche. E i bravi costano. Penso a Gabriel dell’Arsenal, che ai bianconeri piace da tempo. Tra i giovani occhio a un altro brasiliano: Natan, 21enne del Red Bull Bragantino».«Mi piacerebbe vedere Dani Olmo del Lipsia in Italia. Ma in quale squadra lo tengo per me...».- «Se sarà scoppiettante non lo so, ma sicuramente sarà una sessione diversa dal passato. Il Mondiale influenzerà anche le trattative. Di fatto inizierà una nuova stagione. Vedremo...».