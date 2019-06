Your browser does not support iframes.

13 giugno di... panorami londinesi. Secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, Fabio Paratici si trova a Londra per lavorare al mercato della Juventus. Sul piatto, oltre a Maurizio Sarri, sostituto designato di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, anche tanti obiettivi di mercato, a partire da Kieran Trippier, terzino destro del Tottenham, che potrebbe sostituire il partente Joao Cancelo a Torino in estate. A proposito del portoghese: per il sostituto, la Juventus segue con interesse Nelson Semedo del Barcellona. I blaugrana, però, non fanno sconti e chiedono 50 milioni di euro per il suo cartellino. Dulcis in fundo, Paul Pogba: per promuovere il calendario della prossima stagione di Premier League, il Manchester United ha utilizzato su Instagram l’immagine di Paul. La presenza del francese tra i volti dei Red Devils per la nuova stagione suona come un preciso messaggio al mercato. Assente, invece, Romelu Lukaku. E occhio sempre al Real Madrid.



Queste, e tante altre notizie, nella gallery dedicata