Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Radio del suo assistito, attualmente ai box per la rottura del legamento crociato: “Nicolò è un predestinato, se si pensa che è stato convocato in Nazionale senza aver mai disputato una partita in Serie A. Ha dimostrato di essere un talento puro. Molti club hanno chiesto informazioni, ma abbiamo sempre ritenuto il percorso della Roma come l’ideale per la sua crescita professionale. Forse per la vecchia proprietà c’era la necessità di fare plusvalenze ma né noi, né Nicolò, né la famiglia ha mai pensato di andarsene dalla Capitale”.



SULLA JUVE – “Paratici non si è fatto avanti per Zaniolo. Siamo stati noi i primi a capire che la scelta migliore per Nicolò era restare alla Roma e continuare qui la sua crescita”.