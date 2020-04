A Radio Marte è intervenuto Paolo Palermo, agente che fa parte del gruppo che cura gli interessi del difensore della Juventus, in prestito al Genoa, Cristian Romero: “E' un ragazzo che ha tutte le carte in regola per fare una grandissima carriera. Al di là delle doti fisiche e tecniche è un risoluto, un pratico, ha una grande corsa, è il prototipo del difensore moderno. Mi ricorda vagamente Franco Baresi quando usciva palla al piede. La sua forza è la testa, vuole arrivare a grandi livelli e non si ferma mai, vuole andare in Nazionale maggiore, ora gioca in Under 23 e potrebbe giocare le Olimpiadi. Ci sono le premesse per far sì che lui possa fare bene".



CONTROPARTITA PER MILIK - "Romero ha 21 anni e non è che costi poco, la Juventus l’ha pagato 25 milioni di euro. Tra l’altro la prima società a cui ho proposto Romero – lo gestiva mio figlio dall’Argentina – è stato il Napoli. Lo proposi a Giuntoli, lui ci può stare nel Napoli. Gioca da due anni titolare al Genoa, ma poi l’ha comprato la Juve. Non so se se ne libereranno facilmente. Chiellini e Bonucci hanno una certa età, Demiral si è infortunato, Rugani è in uscita. Peraltro anche l’Atalanta lo vorrebbe, il ragazzo ha mercato. Vedremo”.