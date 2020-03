2









Riccardo Orsolini è uno dei giocatori nel mirino della Juventus, che in estate vorrebbe riportarlo in bianconero sfruttando una clausola con una doppia recompra concordata col Bologna: 22,5 l'estate del 2020 e 30 milioni l'anno successivo. Il suo agente Donato Di Campli ha parlato ai microfoni di Tuttosport, spostando però l'attenzione su Mauro Icardi: "Non credo andrà in bianconero, perché la Juventus guarda anche molto all'aspetto caratteriale. Gabriel Jesus è il più integrabile con Cristiano Ronaldo. Pogba? Con 250 milioni si può comprare il mondo, non Pogba".