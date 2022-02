L'agente di Nandez, calciatore del Cagliari a gennaio nel mirino della Juventus, ha parlato ai microfoni di 100% Deporte. Queste le sue parole: "Quando tornerà in campo? Nandez ha avuto uno stiramento ai legamenti, per fortuna non c’è stata rottura, tra pochi giorni tornerà sicuramente. Il Napoli ha fatto una offerta concreta per lui e sono sicuro finirà presto in una big".