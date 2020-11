Momento di involuzione nella carriera di Isco, ai margini delle gerarchie di Zinedine Zidane. L’addio al Real Madrid si fa sempre più concreto, come raccontato dal suo agente a El Larguero: "Sì, ad Isco piacerebbe provare un nuovo campionato dopo tanti anni in Liga. Ma restare al Real Madrid non sarebbe un problema, anche perché ad ora non abbiamo offerte". In passato, il fantasista spagnolo è stato trattato dalla Juventus ma, come riporta Calciomercato.com, al momento il club bianconero ha altre priorità e non sta trattando con il Real Madrid, anche se il suo nome stuzzica sempre la fantasia degli uomini di mercato. Non trovano riscontro le voci di un possibile scambio con l’Inter per Eriksen.