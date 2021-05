L’agente Fifa e intermediario di Olivier Giroud Vincenzo Morabato ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro dell’attaccante del Chelsea, che potrebbe sbarcare in Italia: "Olivier può venire in Italia, nonostante il Chelsea stia provando a rinnovare. Ancora non c'è niente di concreto. Vedremo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno la Roma e l’Inter, comunque Giroud potrebbe arrivare in Serie A".