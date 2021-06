Radu Dragusin è attivamente coinvolto nell’affare Locatelli come possibile contropartita tecnica. Il suo agente Florin Manea è stato intervistato da Calciomercato.it, occasione in cui ha parlato di questa operazione: "Non ho mai visto un ragazzo come lui. Arriverà a livelli altissimi, perché si impegna tanto. Vuole restare alla Juventus, non vuole andarsene via. Ci sono state offerte da Inghilterra, dalla Germania, ma lui vuole giocare con la maglia bianconera.



SUL SASSUOLO – “Non ci ha chiamato nessuno. Oggi ho inviato un messaggio ai dirigenti della Juve e mi hanno detto che non c’è niente. Se va via, è per andare a giocare, ma lui vuole rimanere alla Juve. Ho parlato con la mamma che stavano cercando casa ma gli ho detto di non muoversi fino al 31 agosto. Mi auguro che rimanga alla Juve. Dipende anche dalle intenzioni del Sassuolo, vediamo che percorso hanno in mente di intraprendere. Lui ha bruciato le tappe e ora bisogna valutare attentamente quale strada prendere. A quest’età deve giocare e crescere. Lui deve arrabbiarsi se non gioca. Un giocatore non può crescere se non gioca. L’Under 23 consente di giocare in un campionato duro come la Serie C”.