Accostato in sede di mercato anche alla Juventus, Jeremie Boga fu davvero ad un passo dal Napoli. È quanto ha raccontato il suo fratello e agente Daniel Boga, a Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo: "Quanto Jeremie è stato vicino al Napoli e/o all’Atalanta? Jeremie è stato davvero vicino al Napoli. Molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta. Anche perché il Napoli, in estate, presentò un’offerta migliore rispetto a quanto fatto dall’Atalanta. Si è letto tanto negli ultimi mesi, ma questi sono stati i due club che c’hanno provato fino all’ultimo. Ed il Napoli ci è andato molto vicino".