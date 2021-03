È stato accostato anche alla Juventus, ma le cifre proibitive per l’ingaggio hanno scoraggiato molte delle pretendenti, tra cui i bianconeri. David Alaba lascerà il Bayern Monaco a fine dell’anno dopo che la trattativa per il rinnovo è ufficialmente naufragata, per questo c’è la fila per l’austriaco, ghiotta occasione a parametro zero per la quale il Real Madrid è in pole. Pini Zahavi, agente di Alaba, ha parlato alla Bild del futuro del giocatore: "Tutti i top club europei sono su di lui, ma sarà solo David a prendere la decisione finale".