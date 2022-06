L'asse Juve-Udinese si scalda, ancora una volta. Gli ultimi contatti hanno come protagonisti Nahuel Molina, un terzino moderno che spinge e fa gol e assist. Un Juan Cuadrado con una decina di anni di meno. Federico Cherubini ne parla con l’Udinese, come parla anche di Iyenoma Udogie, anche se probabilmente lui non si muoverà da lì, così la Juventus agisce nell’ottica di una prelazione futura. Lo riporta Tuttosport.