Nuova mossa dell'Inter nella corsa con la Juventus per arrivare a Sandro Tonali. I nerazzurri vogliono aumentare il vantaggio sui bianconeri, così nei prossimi giorni è previsto un incontro con la dirigenza del Brescia. Nonostante l'Inter sia avanti rispetto ai bianconeri, c'è ancora distanza tra le parti che proveranno a limare la differenza tra richiesta e offerta. Intanto la Juve osserva alla finestra, in attesa di capire che sviluppi avrà la trattativa con l'Inter che per ora non sembra decollare, nonostante Ausilio e Marotta abbiamo una posizione vantaggiosa rispetto alla Juve.