Attenzione capillare, perché per una volta capita che l'eroe di un'intera comunità sia a casa sua, tra i suoi affetti e tra chi lo ha idolatrato per una vita. Cristiano Ronaldo è a Madeira e il quotidiano locale dedica una diretta minuto per minuto sulla situazione relativa al fuoriclasse bianconero, che ha destato parecchia ansia e preoccupazione. Monitorate quotidianamente le condizioni del calciatore e della sua famiglia. Una curiosità: intorno alle 16, l'aereo di CR7 è decollato in direzione non precisata. Per il JM, a bordo ci sarebbe una delle sue babysitter.