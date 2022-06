I tifosi della Juve dovranno fare un ulteriore sforzo e attendere ancora pochi giorni, poi, salvo clamorosi colpi di scena le sorti della Vecchia Signora potrebbero cambiare notevolmente. Le trattative che porterebbero Paul Pogba e Angel Di Maria sono state praticamente definite entrambe e ora si aspetta solo l'annuncio ufficiale. Nei giorni precedenti però, Madama ha dovuto salutare un volto rappresentativo di questa squadra e che per forza di cose è rimasto e rimarrà nel cuore dei tifosi a lungo. Si tratta ovviamente di Alvaro Morata, per il quale la Juve ha deciso di non voler esercitare l'opzione del riscatto dall'Atletico, in virtù della richiesta di 35 milioni considerata troppo elevata dagli uomini di mercato del club piemontese.



SPUNTA ARNAUTOVIC - Molto probabilmente, i bianconeri proveranno a fare gli ultimi tentativi per convincere i Colchoneros a scendere con il prezzo, ma nel caso in cui si dovesse andare a sbattere ancora contro un muro indistruttibile, ecco che la Juve avrebbe già pronta quella che sarebbe l'alternativa a 'El Canterano'. Il profilo è quello di Marko Arnautovic, graditissimo da Allegri per la sua esperienza internazionale, ma soprattutto per la sua possente forza fisica. Il dado sembra tratto dunque, qualora dovesse sfumare definitivamente Morata gli scenari dell'attacco bianconero sembrano destinati a cambiare totalmente.