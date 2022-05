Era nell’aria, ora c’è la certezza: Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Juventus e, a fine stagione, lascerà la Continassa. Aspettative alte, al momento del suo arrivo a Torino, ma l’ex Fiorentina in poche occasioni è riuscito ad esprimere il talento, tanto da scivolare indietro nelle gerarchie degli allenatori e nell’affetto dei tifosi. Poco dopo la notizia del mancato rinnovo, “Bernardeschi” è finito tra i trend di Twitter, con i tifosi della Juventus intenti a commentare, molti a esultare e, qualcuno, a prendere le difese dell’esterno di Carrara.



