L'addio a Sami Khedira da parte della Juventus fa parte di una strategia ben precisa: liberare un posto a centrocampo per un grande investimento da fare la prossima estate. Il nome? Sempre lui: Paul Pogba. Vero e proprio pallino di Fabio Paratici, pronto a ripartire all'assalto per riportare il francese a Torino. Quelli che verranno saranno mesi decisivi per capire se ci sono possibilità di una trattativa con il Manchester United, sfruttando anche gli ottimi rapporti con Mino Raiola.