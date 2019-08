Mario Mattioli, noto giornalista di Rai Sport e tifoso della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Radio dell'affare che potrebbe portare Daniele Rugani a vestire la maglia della Roma, al momento in stand-by per la disparità di idee sulla sua valutazione tra bianconeri e giallorossi. Questo il pensiero a tal proposito di Mattioli: "La valutazione che fa la Roma di Rugani è abbastanza offensiva. Ha fatto bene la Juventus a interrompere, non si può svendere un buon giocatore così".