"Subito le scuse per l’uso narcisistico della prima persona singolare: è quasi obbligatorio quando si riferisce di cose personali assai. Come quello che dissi quando, estate del 2018, Cristianovenne ingaggiato dalla Juventus che prelevò dal Real Madrid quel portoghese impegnato con l’argentino Messi nella gara a essere il miglior giocatore del mondo. In una intervista rilasciata da me a radio Viola News, trascritta da altre testate,Mi astenni da ogni moralismo sui molti soldi spesi: non che il calcio sia superiore a certi esercizi di etica facile, ma di fronte al popolo bianconero entusiasta ed alle alte vette non solo pecuniarie ma anche affettive e nobili frequentate dal club nella sua grande storia, mi parve che l’operazione «ci stesse». Ne discussi la validità, insomma, e non la moralità". Lo scrive Gian Paolo Ormezzano sul Corriere della Sera.