"Juventus-Roma era il clou della domenica ed è stata pure la psichedelica apoteosi di una giornata di calcio senza regole, governo e misura, tra le risse di Lazio-Inter e le liti di Udinese-Bologna. Siamo all’ottavo turno e il campionato corre già il pericolo di essere messo in fila da fischi in liberà piuttosto che dall’ordine tecnico e tattico delle squadre". Questa l'accusa che arriva in un editoriale del Corriere dello Sport dal titolo: "Così si falsa un campionato".