Che poi a rigor di logica, se si vieta a tutti i nati in Campania di assistere a #JuveNapoli , allora Sarri dovrebbe non andare in panchina pic.twitter.com/FnGfnE2wCi — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 8, 2019

Continua a impazzare la polemica per l'Allianz Stadium chiuso ai tifosi nati in Campania in occasione della grande sfida tradel prossimo 1 settembre. Sui social sono arrivati diversi commenti contro il club bianconero, anche da, corrispondente di beIn Sports. Questo il suo messaggio su Twitter: "Che poi a rigor di logica, se si vieta a tutti i nati in Campania di assistere a Juve-Napoli,".