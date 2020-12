"Alzi la mano chi si sarebbe mai immaginato di vedere la Juventus sesta in classifica dopo un terzo di stagione? Né la società, né i tifosi, né i calciatori e neppure Andrea Pirlo si sarebbero immaginati di essere a meno dieci dalla vetta della classifica, eppure è proprio così". Inizia così l'analisi de Il Giornale, che mette nel mirino Andrea Pirlo indicandolo come grande colpevole del 2020 bianconero. E prosegue: "Solo sei vittorie e sei pareggi non sono di certo numeri da Juventus che mettono in discussione Andrea Pirlo che è l'uomo in meno di questa prima parte di stagione e di questo finale di 2020".