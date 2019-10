Uh, l’infortunio di Alexis Sanchez è stato causato da Cuadrado a palla lontana pic.twitter.com/FKSyZTbJsu — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 13, 2019

Tancredi Palmieri, giornalista di BeInSports accusa Juan Cuadrado di aver causato l'infortunio di Alexis Sanchez a palla lontana mostrando il video del contrasto tra l'esterno della Juventus e l'attaccante dell'Inter.Forse un po' più di onestà intellettuale, specialmente per i giornalisti, non farebbe male. L'infortunio può capitare, non è certo colpa di Cuadrado.