Giampiero Ventura, al Corriere Granata, parla così dei vari derby vissuti (e persi) tra il suo Torino e la Juventus: "C'era un rigore clamoroso su Jonathas, tutti hanno visto cosa è successo a El Kaddouri o ancora il gol annullato a Maxi Lopez e la mancata espulsione di Alex Sandro sono state delle circostanze assurde. Poi lasciamo stare i derby persi all'ultimo: in entrambi eravamo sull'1-1 e creammo delle occasioni nitide per passare in vantaggio, ma ci beffarono prima Pirlo e l'anno dopo Cuadrado. Se ci fosse già stato il Var, sicuramente avremmo vinto 5 o 6 derby. Purtroppo era un altro momento e bisognava accettare queste decisioni".